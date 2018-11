Se billeder: Sejlende julemand

Knud Fl. Larsen Mandag, 26. november 2018 - 17:51

Julen er jo som bekendt traditionernes tid. En af traditionerne i Nordatlantisk Hus er det årlige julemarked. I år med 40 forskellige boder og med sang og musik. Mange odenseanere brugte et par timer i løbet af weekenden til at se på de mange forskellige udstillede ”ting og sager” og fik måske købt en julegave eller to.

Noget for enhver smag

Malerier, skulpturer, glaskunst, strik, pynt, sælskindsvarer, keramik, tupilakker, julepynt, tegninger, fotografier, postkort og småkager. For at blot at nævne nogle af de ting, som boderne fristede med.

Jan Berthelsen med stort udvalg af husflid Knud Fl. Larsen

Josefine Petrussen

Josefine Petrussen, som kommer fra Kangamiut og nu bor i Svendborg, er noget så sjældent som grønlandsk glaskunstner.

- Jeg håber, at det med tiden bliver noget, som jeg kan leve af fortæller Josefine Petrussen i en lille samtale med Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Jeg har været elev hos en glaskunstner, hvor jeg har lært teknikken.

Josefine Petrussen laver isbjerge og ansigter. Josefine Petrussens små kunstværker bliver også solgt i Grønland.

Josefine Petrussen med grønlandsk glaskunst Knud Fl. Larsen

Jan Petersen

Jan Petersen, der kommer fra Nuuk og nu bor i nærheden af Nykøbing Mors udstillede et sandt overflødighedshorn af forskellige husflidsting. Jan Petersen og hans familie arbejder med moseeg, strandsten, kohorn, hjortetak, afrikansk bøffelhorn, rensdyrgevir, moskusoksehorn, hvalbart, sæl- og isbjørnekløer.

- Jeg har nu været otte år i Danmark og vi sælger fortrinsvis vores ting gennem personlige kontakter fortalte Jan Petersen.

I grønlænderforeningen Umiaqs bod kunne man blandt andet købe bøger Knud Fl. Larsen

Grønlænderforeningen Umiaq

I Umiaqs bod kunne interesserede sikre sig en spændende bog til en billig pris. Bøgerne stammer fra den boggave, som professor emeritus Robert Petersen gav til Umiaq i forbindelse med sin 90 års fødselsdag.

Den færøske duo Heim sang og spillede rundt omkring i Nordatlantisk Hus. Her på trappen Knud Fl. Larsen