Se billeder: Rekordtilstrømning til julegudstjeneste

Jesper Hansen Lørdag, 24. november 2018 - 14:50

Den traditionelle grønlandske julegudstjeneste i Aalborg var i år flyttet fra Hans Egedes Kirke i byens udkant til domkirken, Budolfi, i centrum. Det viste sig at være en god ide, for deltagerantallet satte rekord og var mere end fordoblet i forhold til sidste år.

250 mennesker mødte op i Budolfi kirke for at høre den grønlandske præst i Danmark, Oline Berthelsen, gennemføre den traditionsrige grønlandske gudstjeneste. Og der var selvfølgelig ikke et øje tørt, da man sluttede gudstjenesten med den grønlandske nationaljulesalme, Guuterput.

Kaffe i trængsel

Efter gudstjenesten var der kaffe og suppe i Folkekirkens Hus lige ved siden af Budolfi. Her fik brug for alle knebene fra de grønlandske kaffemikker, for der var kun 150 stole i lokalet. Så man skiftedes til at drikke kaffe og spise fiskesuppe fra Arctic Street Food, indtil alle var mætte og tilfredse med udsigten til den forestående jul.

Direktør i Det Grønlandske Hus i Aalborg, Bo Albrechtsen var ovenud tilfreds med arrangementet.

- Flytningen af gudstjenesten til Budolfi var vores ide. Heldigvis var kirken med på ideen. I forvejen har vi et tæt samarbejde med Folkekirkens hus, så det var nærliggende at flytte arrangementet. Vi er rigtigt glade for, at julearrangementet blev en succes, siger direktøren.

Efter kaffen og suppen dansede børnene om juletræet og sang lystigt med Niisimaaq.