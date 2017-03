Rekordstort beløb ved landsindsamlingen

Der var rekordstor opbakning til Nakuusas landsindsamling i går.

Der blev indsamlet hele 1,65 millioner i løbet aftenen - det største beløb nogensinde i denne type landsindsamling.

Pengene skal bruges til at hjælp pårørende og nærtstående, der har mistanke om, at der sker et overgreb på et barn.

Præcist hvordan kampagnen kommer til at se ud, er endnu ikke fastlagt, da man først skulle kende indsamlingens resultat.

Med det store beløb bliver der noget at arbejde med.

