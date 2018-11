Se billeder: Pris- og legatmodtagere fra sportens verden

Se Leiff Josefsens stemningsbilleder fra weekendens Maligassiuisut show. Tryk pilene for at se billederne.

Sorlannguaq Petersen Mandag, 19. november 2018 - 16:01

I et stort anlagt show med prisuddelinger, musik og dans blev Maligassiuisut show afholdt weekenden. Sermitsiaq.AGs fotograf Leiff Josefsen deltog til showet og tog stemningsbilleder fra den tv-transmitterede arrangement. Se mange billeder overfor artiklen.

Pris- og legatmodtagere

Grønlands Idrætsforbund, Elite Sport Greenland (ESG) og Departementet for Sundhed uddelte priser og hylder rollemodeller indenfor idræt og sundhed.

Grønlands Idrætsforbund

Vinderne af Årets Faxe Kondi legater blev:

Årets idrætsperson: Jens-Frederik Nielsen. Fordi, han altid går forrest i at vise det gode eksempel på og udenfor banen.

Årets leder: Johanne Jonathansen. Fordi, hun er en god rollemodel for unge og gamle. Hun har et kæmpe engagement, energi og smittende glæde samt et skarpt overblik

Årets træner: David Bror Janussen. For især at satse på ungdommen og på at styrke den kommende generation og fastholde deres interesse for fodbold.

Derudover blev der uddelt en ny pris: Årets Fællesskab. Alle i hele landet har kunnet stemme mellem 8 video, som forskellige fællesskaber har indsendt. Vinderen af denne pris blev GSS håndbold.

Elite Sport Greenland

Elite Sport Greenland uddelte to priser ved Maligassiuisut show:

- Årets idrætspræstation og en ny pris: Årets talentudvikling. Begge priser blev uddelt til personer som i høj grad lever op til ESGs tre værdier: Styrke, målrettethed og udvikling, skriver ESG.

Årets idrætspræstation blev uddelt til Martin Møller for at arbejde målrettet gennem 4 år på at opnå OL kvalifikation, for at udvise styrke til at træne alene med høj kvalitet og for at konstant at søge efter de detaljer der udvikler ham til en bedre idrætsudøver, lyder begrundelsen.

De øvrige nominerede var Laila Friis-Salling, Markus Jensen og Isak Olsen.

Årets talentudviklingspris gik til Aasiat Badminton Klub:

‘’Klubben var ellers ved at lukke ned 2006 men med fælles styrke og målrettet satsning på talentudvikling fik en gruppe engagerede badmintonspillere vendt udviklingen og med fokus på netop talentudvikling har de nu en hal fyldt med ungdomsspillere uge efter uge. Ved bruge de dygtigste ældre spillere til at hjælpe de bedste yngste spillere skaber klubben ikke blot fremtidens trænere men de skaber også en stærk klubkultur hvor man er sammen om at skabe succeser.’’

Departementet for Sundhed

Departementet for sundhed uddelte priser i kategoriere: Årets aktive skole, arbejdsplads og borger:

Årets aktive skole er Oqaatsup Atuarfia fra Oqaatsut:

‘’Skolen udnytter alle muligheder for at gøre fysisk aktivitet til en naturlig del af skoledagen. I samarbejde med elevernes forældre har Oqaatsut Atuarfia formået at sætte fysisk aktivitet højt på dagsordenen, og skolen oplever, at det gør eleverne mere friske og klar til at modtage læring.’’

Årets aktive arbejdsplads er Qeqqata Kommunia, som har en målsætning om større trivsel og mere bevægelse og sundhed for kommunens medarbejdere. Kommunen har startet projektet: ”Sundhed og trivsel i Qeqqata Kommunia. Der er blevet uddannet 19 sundhedsambassadører, som er med til at igangsætte og fastholde sunde aktiviteter på deres arbejdspladser. I de kommende år vil Qeqqata Kommunia fokusere på, at arbejdet med at fremme sundhed og trivsel bliver udbredt til de kommunale arbejdspladser i bygderne.

Vinderen af prisen Årets aktive i samfundet er ildsjælen, Anton M. Petersen, som viser hvordan den enkelte borger kan gøre en stor og positiv forskel, når det handler om at fremme fysisk aktivitet. Anton bruger sin fritid på at arrangere Tour de Nuuk løb til glæde for borgerne i de byer, hvor løbene bliver afholdt. Tour de Nuuk foregår især i Nuuk, men Anton arbejder på, at hele kysten har tilsvarende arrangementer. Senest har han i samarbejde med Arctic Umiaq Line og GrønlandsBanken gennemført Sarfaq City Run i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og Qeqertarsuaq.

I år uddelte Departementet for Sundhed desuden en særpris. Denne pris gik til Kofoeds Skole med den begrundelse, at Kofoeds skole om nogen viser værdien af sunde fællesskaber. På Kofoeds Skole kan socialt udsatte borgere komme og få hjælp til at hjælpe sig selv videre i livet. I år har skolen haft fokus på at fremme fysisk aktivitet blandt elever og ansatte, og det åbner op for at eleverne begynder at overveje livsstilsændringer på andre områder som kost og rusmidler.