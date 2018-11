Se billeder: Pilersuisoq i Uummannaq nyrenoveret

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 15. november 2018 - 10:26

Pilersuisoq har åbnet dørene op til en nyrenoveret butik i Uummannaq i mandags.

Butikken fejrede dagen med at løfte sløret for deres nye butiksdesign, der hylder den grønlandske hverdag, står der i Pilersuisoqs pressemeddelelse.

- Vi har i de sidste otte måneder arbejdet med at udvikle et særligt grønlandsk butiksdesign, der i de kommende år skal bredes ud i alle vore butikker, siger Niels Andersen, kædedirektør i Pilersuisoq.

Mærkbare forbedringer

Pilersuisoq er ikke kun en dagligvarekæde, men butikken er også et dagligt mødested for generationer af kunder, og det er netop den grønlandske identitet, butikken ønsker at tydeliggøre, lyder det i Pilersuisoq’s pressemeddelelse.

Det var en tydelig stolt og glad regionschef i Uummannaq, Thomas Kristoffersen, der kunne byde borgerne i Uummannaq velkommen i de nye omgivelser.

- Vi har glædet os rigtig meget til at vise vores kunder den nye Pilersuisoq. Jeg er glad for at vi kan give vores kunder en mere tidssvarende butik, hvor forholdene for både kunder og personale er mærkbart forbedret, siger Thomas Kristoffersen.

Glade kunder

Kunderne i Uummannaq’s Pilersuisoq er også tilfredse med deres nye butik.

- Jeg er meget glad for den måde, butikken er blevet renoveret på, og jeg synes, den er blevet meget flot. Det er et skridt fremad, siger Marianne Løvstrøm.

Butikkens omgivelser og det mere ryddelige forhold bliver også værdsat af kunderne i Uummannaq.

- Butikken er meget flot flot og betagende at komme ind til. Det er blevet lyst, og det ser ud til, at der er kommet flere typer varer på hylderne. Det ser ud til, at det vil være nemt at finde rundt, nu hvor det er blevet ryddeligt. Det er dejligt og godt, siger Franz Petersen.

- Det er meget afslappende at komme ind. Det er meget systematisk. Det er skønt, Johanne Olsen.