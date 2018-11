Se billeder: Nye serviceøkonomer og 25 års jubilæum

Redaktionen Torsdag, 22. november 2018 - 11:40

Tirsdag fejrede Campus Kujalleq tre nye serviceøkonomer ved dimisison på Niuernermik Ilinniarfik i Qaqortoq, Jakobine Tellesen, Trine Mogensen og Thorkild Taatsiaq Kokholm fik deres uddannelsesbeviser.

Det oplyser Campus Kujalleq i en pressemeddelelse.

Serviceøkonomuddannelsen har været i Grønland siden 2007. Før der var det EVU-Turisme-uddannelsen, som havde det næsten samme indhold og niveau, og som kørte fra 1993 til 2003, oplyser Campus Kujalleq.

Forstander Henrik Ebbe Nielsen fremhævede i sin tale de nye dimittender og de som er dimitteret igennem de sidste 25 år. De udfylder en lang række vigtige funktioner indenfor den grønlandske turisme og i mange andre erhverv i Grønland:

​’’Grønlands økonomi er i vækst, og turismebranchen oplever også stor vækst i disse år. Med vedtagelsen af lufthavnspakken kan vi se frem til en forandring af lufttrafikinfrastrukturen, som giver mulighed for endnu større vækst.

Jeg håber at I nye Serviceøkonomer vil være med til at sikre at Grønland får en vækst, som sikrer at så store dele af samfundet som muligt får mulighed for at få del af denne vækst på en positiv måde. Dette gælder både på det sociale område, men sandelig også på det geografiske område.

Sammen med de guider vi også uddanner her på Campus Kujalleq, og de der uddannes på Inuili og på andre uddannelsesinstitutioner begynder vi mere og mere at se et stærkt og sammenhængende turismeuddannelsessystem, som sikrer at vores turister og andre gæster får en god oplevelse i Grønland, men også at flere og flere får uddannelser som passer med turismebranchens mange forskellige behov for arbejdskraft”.

Efter forstanderens tale var der musik, overrækkelse af eksamensbeviser, spisning, og fotografering.