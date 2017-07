Se billederne: Her er verdensarven

To perioder med landbrug, først nordboerne og siden forfædrene til de nuværende fåreholder har i samspil med den storslåede natur formet et landskab, der er så enestående, at det nu er blevet godkendt som en umistelig del af verdensarven.

I dag godkendte UNESCOs verdensarvskommission området. Billederne nedenfor var en del af årsagen.

Kiista: - Vi jublede!

Anders Olsen, Otto Frederiksen og Leif den Lykkelige

Kulturlandskab i Sydgrønland er verdensarv

Borgmester stolt over verdensarv

