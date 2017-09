Se billederne fra marathon-løbet

Løbet er opdelt i flere distancer og 140 var tilmeldt løbene, hvoraf 22 ville bøje benkræfter med den ædle klassiker – marathon-distancen på 42.195 meter.

"I er seje"

Forud for løbet var der opvarmning foran Hans Lynge Skolen i Qinngorput.

Borgmester Asii Chemnitz Narup holdt tale for de mange løbere, der stod og hoppede på stedet for at holde varmen, før det gik løs.

- Jeg havde håbet på bedre vejr. Men I er så seje. I har min store respekt, sagde borgmesteren, der var iført gummistøvler og en varm frakke. Hun glædede sig over, at der er så mange i byen, der løb og dyrkede motion.

Vådt krudt

Borgmesteren fik udleveret en pistol, der imidlertid blot klikkede, da løbet blev talt i gang. Måske regnen havde gjort krudtet vådt.

På selve dagen var det også muligt for familier at møde op og deltage.

Alle deltagere ville modtage en præmie og til vinderne i nogle af løbskategorierne var der præmier. I målområdet var der musik og hygge for dem, der kunne klare det våde efterårsvejr.

