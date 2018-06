Se billeder: Nationaldagen fejres i København

Redaktionen Fredag, 22. juni 2018 - 08:35

Flere hundrede mennesker havde torsdag eftermiddag valgt at troppe op ved Det Grønlandske Hus i København, for at fejre årets nok største dag - nationaldagen. Velkomsten blev foretaget af Det grønlandske Hus’ direktør Leise Johnsen, der efterfølgende lod ordet gå videre til foreningsrepræsentanten Carsten Siegstad.

Også Naalakkersuisoq for Boliger og Insfrastruktur Simon Simonsen indtog talerstolen for at tale til den fyldte baggård.

Det var uden tvivl den store og iøjnefaldende kage som endte med at blive eftermiddagens højdepunkt hos de mange fremmødte og ligeledes et samtale-emne, der lod sig florere i huset. Dekorationen med en grønlandsk tromme og teksten Inuiattut ullorsiorneq 2018 må siges at have gjort et stort indtryk.

Som vanen tro stod MIK-koret for det musikalske indslag og efter en intimkoncert, gik turen op gennem Strøget til Caritasbrønden på Gammeltorv, hvor koncerten fortsatte til stor glæde for de mange forbipasserende.