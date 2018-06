Se billeder: Nationaldag i Aarhus

Camilla Lyberth Grunnet Fredag, 22. juni 2018 - 08:20

Duften af kaffe, æblekagen og mængden af kage generelt er ikke til at tage fejl af – Vi er til ægte, grønlandsk kaffemik i hjertet af Aarhus. Værterne er Det Grønlandske Hus i Aarhus, og rammerne er endnu engang VIA University College. Det er Grønland nationaldag, og det summer af liv og hjertelig latter over hele campus.

- Den her dag betyder rigtig meget for mig, for det er her, jeg møder andre grønlændere, og det giver mig en følelse af sammenhold, fortæller Charlotte Lyberth på 25 år.

Hun flyttede til Danmark, da hun var 5 år gammel, og for hende er Grønlands nationaldag et gensyn med hendes barndomsminder.

- Jeg er stolt af at komme fra Grønland. Det er jeg selvfølgelig hver dag og ikke kun på nationaldagen, men det er en festdag, hvor man hylder Grønland, så i dag tager jeg ekstra mange grønlandske smykker på og viser med stolthed, hvor jeg kommer fra, siger hun.

Hun er ikke den eneste, der hylder sit hjemland med sine smykker. Flere bærer brocher, farverige øreringe med grønlandske motiver og enkelte har trodset sommervarmen, og har taget deres smukke nationaldragt på.

Festdag i børnehøjde

Midt i bankospillet, talerne, oplæget og de tre musikalske indslag fra Ulf Fleicher/Christian Søgaard Trio, det lokale sangkor Aningaaq og Zika, har Foreningen Grønlandske Børn opstillet en stand med VR-briller. Her kan børn og barnlige sjæle leve sig ind i et digitalt univers, hvor de aktivt skal skyde med bue og pil for at holde fjenderne fra deres fiktive fort.

Det er et spil, hvor man har briller på, så man føler, at man er inde i spillet.

”YES!” råber børnene indimellem, når buerne rammer helt rigtigt, men der er ikke tid til at fejre det, for der kommer hele tiden nye fjender frem, og det handler om at få den højeste score, så man kan vinde over de andre børn, der troligt venter på, at det bliver deres tur.

Hele dagen kører spillet og flere børn får lov at lege med brillerne, men det er 12-årige Mina Ottosen, der sidst på dagen løber med sejren, og det ender faktisk med en hel familiesejr, da hendes brødre på henholdsvis 10 og 8 år bliver nummer to og tre.

- Det var virkelig sjovt, og jeg var rigtig god til det, lyder det stolt fra Nathan Ottosen på 8 år, der fik en flot tredjeplads.

Flot fremmøde trods landskamp

Foreningerne i Viborg og Randers holder i år selv nationaldag, og det kan man mærke i fremmødet i Aarhus.

- Vi er selvfølgelig også op imod landskampen (red. Landskamp mellem Danmark og Australien i VM i fodbold, der blev sendt kl. 14.00 dansk tid), men selvom der ikke er så mange, som der plejer at være, så er det et flot fremmøde, fortæller Sanne Petersen fra Det Grønlandske Hus.

Det er omkring 2-300 gæster på VIA University College, og det flotte fremmøde kan især mærkes i de små boder, hvor salget af grønlandske bøger er gået over al forventning.

- Jeg tror, at vi har solgt 300 bøger og ligeså mange små hæfter og især grønlandske sanghæfter er revet væk, fortæller Ole Thagaard, der er en af de frivillige til Grønlands Nationaldag.

Han har sammen med Det Grønlandske Hus i Aarhus to gange forsøgt at sælge ud af de mange gamle bøger, der har ligget i kælderen, men hver gang er der højest blevet solgt 50 bøger.

- Jeg skal lige love for, at der har været stor interesse for det i dag, og det er dejligt, så er det ikke så tungt hjemad, som da vi kom, smiler han.

Bøgerne bliver sat til salg for at gøre plads til den store tilbygning ved Det Grønlandske Hus i Aarhus efter sommerferien, så det er spændende at se, om vi næste år kan holde Grønlands nationaldag i et nyt kulturhus.