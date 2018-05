Se billeder: Musikfestival med første stop i Odense

Knud Fl. Larsen Torsdag, 10. maj 2018 - 12:53

Spot on Greenland er et musikalsk kulturfremstød, der skal vække interessen for grønlandsk musik. Arrangørerne håber også, at arrangementerne kan være små folkefester for grønlændere og grønlandsinteresserede i Danmark.

Der er seks navne på plakaten. Der er 45 minutter til hver.

I aften torsdag er det spillestedet Atlas i Århus, der lægger lokaler til. I går var næsten alle 300 billetter solgt. Derefter fredag i Aalborg, inden musikfestivalen stopper sidste gang lørdag aften på Nordatlantisk Brygge i København.

Alsidighed

I Odense gik det onsdag aften op i en højere enhed. Der var godt 150 mennesker, som havde fundet vej til Nordatlantisk Hus på havnen i Odense. Musikken og samværet i den varme danske forårsaften blev nydt. Og selvfølgelig var der også nogle der dansede til de meste populære melodier.

Først på scenen var Nick Ørbæk, som i begyndelsen af året udgav sit debutalbum. Derefter Nina. Nina Kreutzmann Jørgensen, som altid er meget populær. Simon Lynge var tredje mand på scenen. Simon Lynge gav prøver på sit store repertoire. Derefter Small Time Giants inden Da Bartali Crew lukkede og slukkede festivalen.

Både i Aalborg og i København bliver festivalen udvidet med endnu et stort navn på den grønlandske musikscene, idet Ulf Fleischer kommer og synger og spiller nogle af sine meget populære og kendte sange.

Nukiga

Nukiga er indtil nu mest kendt i Århus, hvor de fleste aktiviteter, har fundet sted. Ikke mindst sidste år i forbindelse med, at Århus var europæisk kulturhovedstad. Nu forsøger Nukiga at blive mere landsdækkende. Ikke mindst fordi Nukiga er kommet på den danske finanslov med en bevilling på kr. 700.000,00 hvert år i tre år.

Kulturansvarlig og projektkonsulent Michael Skaarup fortæller i en lille samtale med Sermitsiaq.AG under festivalen i Odense:

- Vi forsøger at udbrede kendskabet til Grønlands kunst, kultur og erhverv. I al sin enkelthed handler det om at præsentere Grønland på en ordentlig måde. Fortælle nogle gode historier her i Danmark og tilbage i Grønland. Der er så meget, som vi kan være stolte over og det skal fortælles.

- Vi må trække en streg i sandet nu og så se at komme videre. Der er så mange muligheder. Personligt synes jeg, at det er rigtig dejligt at være med til det slutter Michael Skaarup.