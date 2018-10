Se billeder: Mange mennesker deltog ved demonstration mod selvmord

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 30. oktober 2018 - 14:01

- Vi har mistet alt for mange. Nu må vi ikke miste flere.

Det sagde arrangør ved demonstrationen mod selvmord, Niviaq Korneliussen, under sin tale ved Inatsisartut-bygningen.

Den stille demonstration blev holdt i hele landet. I Nuuk var der omkring 300 mennesker, der trods det kolde vejr, deltog ved demonstrationen.

Sermitsiaq.AG har talt med deltagere i demonstrationen:

Ilona Dalager: - Det er et fint arrangement. Der må gøres noget ved problemet, og jeg håber, at denne demonstration vil være med til at at få antallet af selvmord til at falde.

Rosa Lynge Lorentzen: – Jeg deltager fordi jeg kender flere, der har begået selvmord. Og nu hører vi desværre, at der er mange, der har begået selvmord i den seneste tid. Der er stor behov for, at der bliver taget ansvar og få gjort ved det store problem. Jeg deltager for at støtte demonstrationen, og det er virkeligt godt, at der demonstreres i alle byer, og da der er mange deltagere, vises det, at der er virkelig behov for, at vi sammen skal bekæmpe selvmord. Når vi nu er mange i demonstrationen, bliver budskabet stærkere.

Minik Lynge: – Jeg er her fordi, jeg gerne vil være med til at bekæmpe selvmord. Der er for mange, der tager der liv blandt samfundet, derfor er jeg glad for, at der er blevet taget ansvar fra borgerne og har arrangeret dette. Det er virkeligt godt at se, at mange borgere har valgt at være med til denne og vise, at vi står sammen mod selvmord. Jeg er taknemmlig for, at vi er her i dag.

Morthen Møller: - Masser af tanker fløj igennem, da jeg fik at vide, at der ville være demonstration mod selvmord. Min første tanke var min lillebror, der havde taget sit eget liv. Jeg var først i tvivl, om jeg ville være med, men efter jeg havde en god snak med mine kollegaer, fik jeg mod til at være med. Jeg ville være med til at bekæmpe selvmord, derfor tog jeg med. Det er vigtigt, at vi alle står sammen, for emnet er stadig meget tabubelagt. Jeg håber, at vi vil blive mere åbne om problemet, og at der bliver drøftet blandt befolkningen, så der bliver mere åbenhed. Vi behøver ikke at tale om det hverdag, men det er vigtigt, at vi påminder os, da problemet er virkeligt stort.