Se billeder: Sådan kommer de nye lufthavne til at se ud

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 16. maj 2018 - 11:51

Blandt tre prækvalificerede – en enkelt valgte at trække sig fra konkurrencen – var et selvstændigt bedømmelsesudvalg fuldstændig enige om, at Cowi som hovedrådgiver og Zeso Architects og Masanti som underrådgivere var kommet med de klart bedste bud.

Kontraktforhandlinger

Nu skal Kalaallit Airports i gang med de egentlige kontraktforhandlinger med Cowi, og selskabet vil fortsat holde alle andre muligheder åbne, hvis man ikke finder frem til den rigtige pris for lufthavnsbygningerne.

- Vinderprojektet ligger 8 til 10 procent over den budgetramme, som vi havde lagt for bygningerne. Nu skal man i gang med at barbere projektet ned, så det matcher vort budget for bygningerne, oplyser Johannus Egholm Hansen, bestyrelsesformand for Kalaallit Airports.

Den totale investering for de tre nye lufthavne ligger i omegnen af fire milliarder kroner. Heraf er der afsat omkring en milliard kroner til lufthavnsterminaler og bygninger.

Forskelligt materialevalg

De tre vinderforslag, som samme arkitektfirma har udformet, ligner til dels hinanden, mens materialevalget er forskelligt, når det gæder yderbeklædningen af bygningerne.

I Nuuk bliver det ydre beton, mens Ilulissat beklædes med aluminium, mens den noget mindre lufthavnsterminal i Qaqortoq beklædes med træ.

I Nuuk bliver der plads til 800 passagerer, hvilket er otte gange større end den nuværende terminalbygning kan kapere. I Ilulissat har man udformet terminalbygningen til at klare 600 passagerer på en gang, mens Qaqortoq vil magte 400 personer på samme tid.

Vandreudstilling

Forslagene til hvordan de nye lufthavnsbygninger kommer til at se ud vil indgå i en vandreudstilling, hvor borgerne i Nuuk får alle ni forslag at se. Til august vil udstillingen så komme til Ilulissat.

I Nuuk er terminalbygningen opført så den udnytter niveauforskellen i terrænet og bliver på to og en halv etage. Der vil være flotte kig ud over landskabet fra terminalbygningen.

Fleksibelt byggeri

Man har lagt vægt på, at byggeriet skal være fleksible, så det ikke vil koste en bondegård at udvide bygningerne, og en anden væsentlig parameter har været komforten for de passagerer, der skal anvende bygningen.