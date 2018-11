Se billeder: Jakob Larsen i Europa

Knud Fl. Larsen Søndag, 25. november 2018 - 14:36

I den danske liga ligger holdet på en flot tredjeplads med 21 point efter turneringens første 14 kampe. Kun storsatsende Odense HC og sidste sæsons danske mestre København Håndbold ligger foran i tabellen. NFH (Nykøbing Falster Håndbold) skal mellem jul og nytår spille med om pokaltitlen i det meget prestigefyldte Final4 stævne i Esbjerg. Også på den europæiske scene lever Jakob Larsens piger.

EHF Cup

Efter sejre i to kvalifikationsrunder træder NFH nu ind i gruppespillet i den europæiske EHF Cup. Først vandt holdet både ude og hjemme over slovenske Iuventa Michalovce. NFH gentog så kunststykket med sejre over svenske H65 Höör. I returkampen sidste søndag tabte svenskerne for første gang i to år på hjemmebane.

Der blev trukket lod til gruppespillet i torsdags. NFH skal op mod Podravka fra Kroatien, Craiova fra Rumænien, som er forsvarende EHF Cup vinder og Amara Bera Bera fra Spanien. I første kamp i den første weekend i det nye år skal NFH på langfart til Rumænien. To hold fra hver af de fire grupper går videre til kvartfinalerne. Der spilles både ud og hjemme.

Aftalen forlænget

I en samtale med Sermitsiaq.AG lægger Jakob Larsen ikke skjul på, at det har været en god halvsæson for både holdet og for ham personligt.

- På en skala fra et til ti må det være et nital. Vi har jo tabt tre kampe, så mere kan det ikke blive til fortæller en nogenlunde tilfreds cheftræner.

- Opbakningen i og omkring holdet er stor og vi har netop forlænget vores aftale med to sæsoner mere, så den nu løber frem til sommeren 2021.

- NFH er en klub med meget dedikerede sponsorer og fans, så en forlængelse var helt naturlig for mig sagde Jakob Larsen til 350 sponsorer, da forlængelsen blev annonceret.

Nykøbing Falster Håndbold betyder meget for hele lokalområdet.

Jakob Larsen kom til NFH fra GOGs herreligahold i 2017.

Topsport er international

NFH holdet afspejler en globaliseret verden. Fire svenskere, tre japanere, en hollænder og otte danskere hvoraf en har ungarske aner. Syv landsholdsspillere er der i truppen. De helt store stjerner er danske Kristina ”Mulle Kristiansen, svenske Johanna Westberg og den japanske højrefløj Ayaka Ikehara.

Danmarks bedste publikum

Det siger de i hvert fald selv og der er noget om snakken. NFHs hjemmebane Power Arena i Nykøbing Falster er fyldt til hver eneste hjemmekamp. Publikum kommer gerne et par timer før kampstart. Hygger og er sammen om at støtte op om holdet. Til udekampene arrangeres der bustransport, så uanset hvor holdet spiller, er der både synlig og hørlig opbakning fra de mange fans reglementeret påklædt i NFHs gule farver, med store trommer og med flag. De helt store kampe i turneringen og de internationale kampe spilles i Arena Næstved, hvor tilskuerkapaciteten er væsentligt større end hjemme i Nykøbing Falster.

Ro på

Jakob Larsen benytter enhver lejlighed til at mane til besindighed.

- Anden halvdel af sæsonen bliver hård og lang. Vi skal spille mange kampe og ikke mindst skal vi rejse meget. Vores trup er lidt smal, så vi er sårbare, hvis der kommer skader eller andet og Jakob Larsen slutter:

- Vi skal huske på, at vi i langt de fleste tilfælde er oppe imod økonomisk stærkere klubber end os.

Jakob Larsen og de spillere, der ikke skal til europamesterskaberne benytter kamppausen til at tage på træningslejr på Club la Santa på Lanzarote sammen med Odense HC.