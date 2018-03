Se billeder: Den islandske skak-klub Hrókurinn besøger endnu engang Østgrønland

Walter Turnowsky Fredag, 02. marts 2018 - 08:40

Det er efterhånden en fast tradition. I 15 år har skak-klubben Hrókurinn fra Island besøgt Østgrønland for at afholde en skakfestival. Men i år det alligevel helt anderledes. En af de centrale personer kan nemlig ikke længere deltage. Den lokale ildsjæl i Tasiilaq, Gerda Vilholm, der har givet generationer af børn en meningsfyldt fritidsbeskæftigelse i form af skak, døde sidste år.



I ånden vil hun dog stadig deltage. På søndag vil Gerdas Minde-skakfestival nemlig blive afholdt i Tasiilaq.



- Vi glæder os til at møde vores venner i Tasilaq og ære Gerdas minde, som var den bedste ven og støtte for børnerne i byen og vores mest aktive holdspiller for skak-gudinden i dette område, skriver Hrókurinns præsident Hrafn Jökulsson i en pressemeddelelse.



Men inden turen går til Tasiilaq har Hrókurinn allerede besøgt Kulusuk. Her fik børnene skakundervisning og spillet en masse skak under ledelse af Hrafn Jökulsson. Derudover underviste Inga Maria Brynjarsdottir i kunst.

- Vi er meget taknemlig overfor alle som har hjulpet os bevare det venskab, der findes mellem Island og Grønland. Det var vidunderligt at ankomme til Kulusuk, hvor solen skinner, i hjerte og sind, ude og inde, siger Hrafn Jökulsson.



