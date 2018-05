Se billeder: Havnekulturfestival i Odense

Knud Fl. Larsen Mandag, 28. maj 2018 - 10:01

Og også traditionen tro har Nordatlantisk Hus været med med mange forskellige programpunkter med relation til de nordatlantiske lande.

Noget for enhver smag

Musik, sang og korsang var naturligvis på programmet. Færøsk, islandsk og grønlandsk selvfølgelig. Det hedder jo Nordatlantisk Hus. Umiaq koret var på terrassen og indendørs kunne Nordatlantisk Kor høres. Der var forskellige workshops, hvor interesserede havde mulighed for at få udvidet kendskabet til de nordatlantiske lande. De nordatlantiske foreninger fortalte om deres respektive lande. Man kunne lære lidt om skindsyning, om perlesyning og lære at reparere fiskenet. Og så kunne man se fotoudstillingen Mennesker i og omkring Nordatlantisk Hus.

Havnekulturfestival er mange ting

En ting er naturligvis de forskellige aktiviteter, som Nordatlantisk Hus står for noget helt andet er alle de mange andre forskellige ting, der sker i telte, i boder og på scenerne rundt omkring på det store område på havnen i Odense. Her skal blot nævnes: Musik og dans, optræden af forskellig slags, streetaktiviteter, vandaktiviteter, forskellige kulturaktiviteter og ikke mindst de mange spændende mad boder med mad fra mange forskellige lande.

Alt i alt et tre dages overflødighedshorn af oplevelser for både børn og voksne, som igen i år fik mange mennesker på havnen i Odense.