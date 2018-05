Se billeder: GSS og NÛK klar til finalen hos damerne

Redaktionen Fredag, 04. maj 2018 - 09:34

Hos damerne er GSS og NÛK nu klar til at spille om guldet. Det blev afgjort under torsdagen vigtige kampe. SAK skulle vinde mod NÛK for at have en chance for kunne spille finale, men dette skete ikke da de tabte den vigtige kamp for SAK. Dermed røg Team Nuuk´s chancer også, selvom de vandt stort over Norsaq HC. Lige nu skal 3 hold kæmpe om at spille om bronzen på søndag



Hos herrerne bød der på en lille overraskelse. I den første kamp spillede Holdfællesskabet mod SAK og det skulle vise sig at, nu hvor de har kunne spille sig lidt mere sammen, at de kunne hive deres første sejr i hus. I en ellers tæt kamp, var sejren helst sikkert velfortjent.

Kamp nr. 2 var en kamp mellem to hold med maksimum point. N48 og Norsaq havde deres første tab til gode. Kampen blev ikke den kamp, som mange troede på forhånd. Mange havde håbet på en tæt kamp, men N48 ville det anderledes og lod aldrig Norsaq komme i nærheden af sejren. Men et tæt forsvar havde de Norsaq spillerne lige der hvor de ville have dem. Stille og roligt drog de fra, nærmest fra første fløjt. Med sejren har N48 lige nu de bedste kort på hånden til at komme i finalen, hvor det ser ud til, at de skal møde GSS.

Desværre blev selve kampen en trist affære for Danny Brandt, som pådrog sig en at se til alvorlig knæskade. Sidste kamp var mellem GSS og NUK. Som alle de andre kampe, hvor GSS har været den ene del af kampen, så var denne kamp afgjort meget tidligt. GSS vandt i overlegen stil kampen og ser ud til at skulle spille endnu en finale.

Finalen spilles på søndag.