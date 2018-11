Se billeder: Grønlands første uddannede filmproducer

Walter Turnowsky Torsdag, 08. november 2018 - 08:08

Grønland har nu fået en uddannet filmproducer. Aká Hansen har gennemført en treårig uddannelse på filmskolen Super16.

I går, onsdag viste hun så sin afgangsfilm 'Blåt Lys' ved en gallaforestilling i Dagmar biografen i København. Filmen er instrueret af Alexander Ohrt, skrevet af Anna Louise Amargós og er naturligvis produceret af Aká Hansen.

- Det føles rigtig godt, siger Aká Hansen umiddelbart efter premieren er godt fyldt stor sal.

- Men jeg var faktisk mere spændt, da vi skulle afprøve teknikken i går og de andre på Super16 så. Så i dag føles det bare rart.

Det rare blev formentlig styrket af, at blandt andet mor og far var kommet ned for at se filmen.

'Blåt Lys' er en fortælling om to musikere - en mand og en kvinde, der kortvarigt mødes igen efter at have været i samme band. Men hun har forladt banden og lagt musikken på hylden - vi forstår, at der er noget uafsluttet mellem de to. Stilfærdigt udfoldes fortællingen i et filmsprog, der bevidst er holdt i en hjemmevideokvalitet.

- Ideen opstod, da Alexander (Ohrt) og jeg lavede 'Polar' sammen i Nuuk. 'La la Land' var lige udkommet og det inspirerede os til at lave en musical. Vi lavede dog det benspænd, at det skulle virke naturligt, når der blev sunget. Og så var det jo nærliggende at lave en film om musikere.

Klaus Georg Hansen

Den afsluttede uddannelse som filmproducer betyder på ingen måde, at Aká Hansen er ny i filmbranchen. Allerede som 20-årig startede hun i 2007 at arbejde i den dengang endnu mere spæde grønlandske filmbranche. To år senere var hun medstifter af Tumit Production. I 2014 flyttede hun til København og stiftede sit eget filmselskab 'Uili Stories'. Stort set alle hendes film handler i et eller andet omfang om Grønland. Der er dog en markant undtagelse, afgangsfilmen 'Blåt Lys'.

Aká Hansen vender nu tilbage til Grønland for at tiltræde en stilling hos NAPA.