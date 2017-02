Glædeligt genhør med Zedna

Stemningen var i top, da Zedna fredag aften indtog scenen i Katuaq i Nuuk. Naturligt nok var interessen for koncerten enorm, da sangene på albummet Zedna, der udkom i 2001, stadig flittigt spilles i radioen og i mange private hjem.

Stjernespækket scene

Zedna er da også cremen af cremen indenfor kvindelige sangstemmer fra Grønland. Med solisterne Nina Kreutzman Jørgensen, Julie Berthelsen, Stinne Fleischer, Tupaarnaq Mathiessen, Katsi Kleist Eriksen og Nukâka Coster-Waldau skulle meget da også gå galt for det ikke vil blive en succes - og det gjorde det langt fra.

Velkendte sange

Hver og en af sangene på CD’en Zedna, der kort tid efter sin udgivelse modtog guldplade for over 5.000 solgte CD’er, høres med jævne mellemrum i radioen og der var derfor naturligt nok også kæmpe begejstring ved hvert nummer. Mange sang med undervejs og stemningen var virkelig høj gennem hele koncerten. Størst bifald fik den CD-aktuelle sangfugl, Nina, der fremførte to sange i løbet af aftenen.

Særpræget opvarmning

Opvarmningen til koncerten var den canadiske strubesanger, Tanya Tagaq, fra Nunavut. Det var noget af en speciel oplevelse.

Indledningsvis fortalte Tanya kort om baggrunden for hendes interesse for denne specielle sang og understregede at der ikke var tale om traditionel strubesang, men derimod en moderne fortolkning af denne.

Ligeledes fortalte hun at opførelsen ikke havde været gennemført før og advarede om at oplevelsen ville virke mærkværdig - og det må man da også sige den var.

Hold da op for en psykedelisk kombination af strubesang, skrig, latter og et utal af lyde. Vildt fascinerende og spændende, men samtidig skræmmende. En unik og stor oplevelse, som sent vil blive glemt.

Alt i alt en kæmpe succes med en flot oplevelse, store stemmer og en stemning, der ikke kunne nå meget højere. Se de mange fotos fra koncerten nedenfor.