Se billeder: Forsyninger sendt ned fra luften til uheldigere fangere

Redaktionen Lørdag, 12. maj 2018 - 08:05

I den forgange uge har havisen gjort det umuligt for tre fangerne, at komme væk fra øen Vester Ejland ud for Grønlands vestkyst.

Det beretter Arktisk Kommando på sin facebook-side.

Ifølge Arktisk Kommando var de tre fangere oveni blevet udfordret af, at de var ved at løbe tør for forsyninger.

Derfor blev Luftgruppe Vest sendt på vingerne for at gennemføre et airdrop med forsyninger i form af rugbrød, pulversuppe, dåsemad og kaffe.

