Se billeder: Elite Sport Greenland indgår samarbejdsaftaler

Redaktionen Tirsdag, 22. maj 2018 - 14:22

De tre specialforbund er Badminton Kalaallit Nunaat (BKN), Grønlands Håndbold Forbund (GHF) og Greenland Taekwon-Do Federation (GTF). ESG har desuden samarbejdsaftale med KAK.

Det oplyser Elite Sport Greenland (ESG) i en pressemeddelelse.

International arena

- For Elite Sport Greenland er kernen i aftalen med BKN deres indtræden på den internationale arena, hvor årets deltagelse ved EM i Kazan viser at de er klar til at løfte det ansvar international deltagelse kræver. Med en målrettet indsats har BKN vist at de har et potentiale for at nå langt på den internationale scene især indenfor holdkonkurrencerne. Hos BKN er det, dette snævre fokus der interessant for ESG – at de tør have en klar prioritering med tydelige valg og fravalg, siger Malik Hegelund Olsen, formand for Elite Sport Greenland.

Michael Kleist, formand for BKN fortæller, at BKN er glade for, at der nu er underskrevet en samarbejdsaftale mellem BKN og ESG, som dækker talent- og kompetenceudvikling og BKN's elitesatsning de kommende 4 år.

- BKN's samarbejde med Færøerne og Island på ungdoms- og trænerudvikling understøttes nu af ESG, så forbundets elite bliver sikret fra bunden. Første store tur med støtte fra ESG, var Herre- og Damehold EM i Kazan, Rusland i februar og næste store mål er deltagelse i Sudirman Cup, Hold VM for blandede hold i 2019, lyder det fra Michael Kleist.

Kæmpe indflydelse på håndbolden

GHF har vist at de med PanAm formår at bringe den internationale scene til Grønland og det er ESGs forventning, at PanAm kommer til at have en kæmpe indflydelse på håndbolden og sporten generelt set i hele landet.

- GHF har lavet en plan for deres talentarbejde som strækker sig over flere år og viser på den måde hvordan den gnist som PanAm kommer til tænde hos unge håndboldspillere i hele landet følges op med målrettet talentudvikling. Den satsning passer med ESG’s strategi om langsigtede planer, og er med til at vi også i fremtiden har grønlandske håndboldlandshold som spiller med om VM, skriver ESG.

Jørgen Isak Olsen formand for GHF fortæller, at det er vigtigt for GHF at indgå en formel samarbejdsaftale med ESG.

- Det viser at vi udnytter hinandens styrke til det gode formål vi i fællesskab har. På det sportslige plan er det meget vigtigt for vores forbund at kunne arbejde fremadrettet med de flerårige strategier der ligger foran os. GHF er meget glade for at vores håndbold herrelandshold og vores talenthold får den støtte der er behov for. Samarbejdsaftalen er ydermere vigtigt for GHF idet vi kan benytte en større del af vore andre midler til breddeidrætten generelt, siger han.

Højt ambitionsniveau

GTF har et højt ambitionsniveau med ambition om medalje til hver turnering de deltager i. Det kræver hårdt arbejde og en målrettet indsats og det er de meget bevidste om hos GTF, lyder vurderingen fra ESG.

- GTF har udarbejdet en skarp og langsigtet strategi som tydeligt viser hvilke veje forbundet ønsker at gå og hvilket arbejde og satsninger der skal til for at understøtte ambitionen, siger Malik Hegelund Olsen.

- For GTF er samarbejdet med Elite Sport Greenland vigtigt, fordi der er en hurtig udvikling indenfor Taekwon-Do. Derfor giver det langsigtede samarbejde og støtte os mulighed for at udvikle os, så vi kan følge med de internationale standarder udtaler siger Angutinnguaq Tittussen landstræner for GTF og Bolethe Stenskov formand for GTF.

Årlige opfølgningsmøder

Aftalerne indeholder årlige opfølgningsmøder med forbundene så organisationerne sammen kan følge op på aftalernes indsatsområder.

- Med samarbejdsaftalerne ønsker ESG at være med til at skabe bedre miljøer for talentarbejdet og udviklingen af eliteatleter, som i fremtiden vil lægge den målrettede indsats til at have styrken til at gå efter målet – to Go for it!