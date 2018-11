Se billeder: Elever i Kangerlussuaq udviklede ideer

Elever fra mellemste og ældstetrin i Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq dystede om at have den bedste grønne ide.

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 18. november 2018 - 14:11

Eleverne på Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq har gennem et undervisningsforløb modtaget entreprenørskabsundervisning i hele ugen og er kommet frem til nogle idéer, som de har pitchet ved Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaats lokalfinale i Kangerlussuaq, det oplyser Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat i en pressemeddelelse.

Idéudviklingen har fokus på grøn omstilling og bedre forhold for alle borgere i samfundet.

- Takket være Air Greenland er det blivet muligt at flyve de ældste elever fra Kangerlussuaq til Nuuk for at deltage i ”Arsarnerit Inuusuttai – Young Northern Lights” iværksætterfinale i Nuuk Center. Det er første gang dette sker, og vi håber at flere bidragsydere kan gøre det muligt for at flere drømme kan blive til virkelighed i hele landet, siger Julie Rademacher fra Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat.

Ide om mindre madspild løb med guldet

Vinderne af ældstetrinnet er Line og Camilla der begge går i 8. klasse. Deres emne var madspild og de havde fokus på at reducere madspild i husholdningen med en app. App'en er opbygget omkring en indkøbsliste der hjælper brugeren med ikke at handle mad der allerede er på lager derhjemme.

Alle elever har dog fået noget ud af innovationsuge, mener læreren Morten Flø Pallesen.

- Eleverne har gennem forløbet taget et voksende ejerskab for netop deres projekt og den problemstilling som betyder noget for dem. Det har udmøntet sig i en lærerig proces, hvor jeg som lærer virkelig oplever, at det er elevernes egne projekter de nu skal fremvise. Vi ser utrolig meget frem til lokalfinalen på fredag og muligheden for at lade nogle elever deltage i den nationale finale i Nuuk, siger han.

Iværksætterfinalen vil blive afholdt i Nuuk d. 6. december.