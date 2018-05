Se billeder: Arktisk Kommando bryder is ved Kangaatsiaq

Redaktionen Torsdag, 10. maj 2018 - 14:55

Havisen ligger fortsat tæt langs de grønlandske kyster. Det har blandt andet givet en del udfordringer for tankskibet Oratank, som tirsdag i denne uge befandt sig i nærheden af Kangaatsiaq.

Arktisk Kommando har derfor sendt inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen ud til Kangaatsiaq-området for at bryde en vej ud af isen for tanskibet Oratank.

Du kan se billederne fra Ejnar Mikkelsens isbrydning ved Kangaatsiaq øverst i artiklen.