Se billeder: 200 personer synger salmer for Ida Heinrich

Mange personer interesserede sig for at gøre en god gerning til den populære operasanger, Ida Heinrich, der er kræftsyg.

Sorlannguaq Petersen Søndag, 09. december 2018 - 11:12

Omkring 200 personer mødte op foran Ida Heinrichs lejlighed i Qinngorput, lørdag eftermiddag, for at synge julesalmer til operasangeren. Det er et arrangement som er lavet af Esther Brandt Arens og en ven, der har kendt Ida Heinrich siden de var børn.

Hun oprettede en begivenhed på Facebook, med beskrivelse af sin plan, det viste sig at der var stor interesse fra borgerne i Nuuk.

Ville give noget tilbage

- Jeg har kendt Ida (Heinrich, red.) siden vi var børn. Jeg ved, at Ida er en person som har lyst til at give noget til sine medmennesker, for eksempel ved at synge. Hun berører mange mennesker på denne måde, derfor havde vil lyst til at give noget tilbage til hende, fortæller Esther Brandt Arens til Sermitsiaq.AG.

- Vi vil også gerne give kræfter til Ida Heinrichs familie i en svær tid, da vi ved at hun bliver svag, siger hun, med henvisning til hendes kræftsygdom.

Ida Heinrich fandt ud af i april 2016, at hun har tarmkræft.

Ikke svært at samle mennesker

Esther Brandt Arens fortæller, at arrangementet var meget rørende og at det var overraskende så mange mennesker mødte op.

- Det viste sig, at det ikke er så svært at samle mennesker, uden at gøre noget stort, fortæller arrangøren.