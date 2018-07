Se billeder: 12 designere vil snart udstille i Nuuk

Redaktionen Mandag, 16. juli 2018 - 14:06

Den vestnordiske udstilling, The Weather Diaries, der har rejst rundt i verden siden 2014, når endelig snart til Nuuk.

Udstillingen, der åbner den 2. august på Nuuk Kunstmuseum, har ifølge Nuuk Kunstmuseum modtaget fantastiske anmeldelser.

12 designere fra Færøerne, Grønland og Island indgår i udstillingen, heriblandt et stærkt hold fra Grønland bestående af Bibi Chemnitz, Najannguaq Lennert, Nikolaj Kristensen og Jessie Kleemann.

Nuuk Kunstmuseum oplyser, at udstillingen undersøger modens rolle og formål i de vestnordiske lande, sammen med temaer som bæredygtighed, vejret og klimaet, storytelling, kulturarv, identitet og hvordan kreativitet opstår.

- Det hele munder ud i et kollageagtigt og malerisk billedunivers, hvorfra et mylder af historier springer frem på de enorme værker, lyder det fra Nuuk Kunstmuseum.

Håb om debat

Udstillingen opstod, ifølge Nuuk Kunstmuseum, på opfordring af Nordens Hus i Reykjavik, og blev udarbejdet til Nordic Fashion Biennale i Frankfurt, Tyskland i 2014.

Værkerne tager udgangspunkt i designernes historier, håb og ambitioner, sat i drømmende og overnaturlige universer.

- Det her bliver årets udstilling i Nuuk. Vi har i flere år arbejdet på at få den til Grønland, og endelig lykkes det. Vi håber at udstillingen kan være med til at skabe debat om national stolthed omkring design og kunst, og samtidig bidrage til nytænkning indenfor grønlandske teknikker med skind og perlearbejde. Man kan ikke undgå at blive stolt af vores dygtige designere, og blive inspireret af det næsten overnaturlige billedunivers, siger Nivi Christensen, museumsleder ved Nuuk Kunstmuseum.

Udstillingen vil af Nuuk Kunstmuseum blive vist frem til den 18. november, mens en mindre del af udstillingen også vil blive vist i Katuaq fra den 2. august til den 6. september.