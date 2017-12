Se billeder: Udsolgt ved verdens ældste underholdningsprogram

Julen er ikke blot hjerternes, men også traditionernes fest. Begge dele er i højsædet, når der skal sendes julehilsener fra Danmark til Grønland.

I weekenden var det Fællesforeningens Inuits udgave, og i går var det så DRs mere koreograferede udgave. Og begge begivenheder var - ligeledes traditionen tro - et stort tilløbsstykke. Der var over 1.300 i Vejle. Og de 1.300 pladser til DRs Julehilsen til Grønland i Musikkens Hus i Aalborg var udsolgt på få minutter, og mange af tilskuerne har tilbragt nogle nervøse måneder på ventelisten.

Blandt tilskuerne sås mange kendte fra det grønlandsk-danske miljø i Nordjylland, som fik en stor og rørende oplevelse.

Årets udgave af programmet stod i tsunamiens tegn, og lommetørklæderne måtte frem allerede før den traditionsrige afslutning med "Guuterput".

Underholdningen var lagt i hænderne på Nive and the Deer Children, De Bartili Crew, det grønlandske kor i Nordjylland Ikinngutigiit samt strygere fra Aalborg Symfoniorkester. Værterne for julehilsen var i lighed med sidste år Maria Motzfeldt og Tim Vladimir.

Udover selve showet har publikum hvert år muligheden for at sende en hilsen til venner og bekendte i Grønland foran et kamera. Hilsenerne kan ses på KNR's og DR's hjemmesider, når Julehilsen til Grønland udsendes på KNR og DR1 den 17. december.

Programmet startede tilbage i 1932, da erhvervsleder i Prøven ved Upernavik, Andreas Lund-Drosvad skrev til Statsradiofonien om "Stationen hen under Jul en Nat eller to kunde sende gratis Julehilsner fra Forældre og Slægtninge i Danmark til Paarørende heroppe." Siden da, har DR, årligt sendt Julehilsen til Grønland, først i radioen og fra 1985 i TV. Julehilsen til Grønlanf anses derfor for at være verdens ældste underholdningsprogram.