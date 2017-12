Se billeder: Seks nye syersker af nationaldragter udklækket

Perlerækker, røde og kamikker blå kamikker, kamikker med avittat og blomstermotiver og en helt ny nationaldragt blev stolt vist frem i dagens dimission.

Nukannguaq Mathiesen-Fontain, Vera Lange Larsen, Marie Pituaq Kleist, Inatdliak Kaerngak, Beathe Josefsen og Rakel Kristensen kan nu kalde sig for nationaldragt syersker efter to års uddannelse i Nationaldragtskolen.

Marie Kleist har med sin nye nationaldragt ønsket er bruge skind og ben fra hav- og landpattedyr.

- Det er allerede smukke i de naturlige farver, uden at blive farvet, jeg har i udgangspunktet brugt samme metoder og teknik der skal til for at sy festtøj, siger Marie Kleist. Hun gør også op med ting, som vi har fået under kolonialismen.

-Jeg har helt undgået at bruge perler og stof til mit festtøj, for ligesom at gøre op med ting, som vi har taget til os under kolonitiden, siger Marie Kleist. og det har ikke været lige til at sy festtøjet, for der var afslag på afslag under forløbet med at kreere dragten.

-De lagde ud med at give afslag, men jeg været stædig, siger hun og forklarer at hun også har syet avittat med farvet skind. Hun vil blive stolt, hvis hendes nyfortolkning af festtøjet giver inpiration hos andre.

Læs mere om om dimissionen fra nationaldragtskolen i Sisimiut i denne uges Sermitsiaq.