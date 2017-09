Se billeder: Kronpris Frederik løber på den kinesiske mur

En løbetur på den kinesiske mur er kun et af programpunkterne under kronprins Frederiks besøg i Kina.

Løbet er en del af indvielsen af Sino-Danish Center for Education and Research, som er er den største danske satsning inden for uddannelse og forskning uden for Danmarks grænser, skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Centret ligger i Huairou distriktet nord for Beijing. Universitetscenteret er opført på baggrund af et projektforslag fra danske Lundgaard & Tranberg Arkitekter og COWI, og er finansieret ved en donation fra Industriens Fond.

