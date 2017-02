Se billeder: Kredsmesterskab i badminton

Der blev spillet masser af badminton-kampe i weekenden i Ilulissat.

Her blev kredsmesterskaberne for seniorerne afviklet, hvor der var deltagere fra klubberne JBF fra Ilulissat og ABK fra Aasiaat.

Ukatu Kristensen fra JBF blev kredsmester for herrerne i single, da han vandt i to sæt over sin klubkammerat Karl Jakob Thomassen. Nuka Thomas Broberg, også fra JBF, blev nummer tre.

Tina A. Rafaelsen fra Aasiaat-klubben ABK blev kredsmester for kvinderne. Hun slog Juliane Brønlund fra JBF. Julia Thomsen fra ABK blev sluttede som nummer tre.

Frank Bagger samt Karl Jakob Thomassen blev kredsmestre i double hos herrerne, mens Juliane Brønlund og Tina Madsen ligeledes kredsmestre hos kvinderne.

Tina Madsen Bent Andreassen fra JBF vandt i mixed-double, da de slog Juliane Brønlund og Karl Jakob Thomassen.

