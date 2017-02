Se billeder: Kâgssagssuk tog titlen hos U19

Der blev spillet grønlandsmesterskaber i futsal i weekenden i Maniitsoq.

Her deltog klubberne hjemmeholdet Kâgssagssuk B-67 fra Nuuk, K-33 fra Qaqortoq samt S-68 fra Sisimiut. (De to første hold havde to hold med).

Hjemmeholdet tog guldet

De unge talenter fra Kâgssagssuk hold 1 blev grønlandsmestre efter finalesejren over B-67 hold 1. Holdet vandt finale efter en spændende straffesparkskonkurrence, og vandt finalen med 5-4.

K-33 fra Qaqortoq vandt bronzekampen over B-67 hold 2, da holdet vandt kampen med 8-4. S-68 slutter som nummer fem i turneringen, mens Kagssassuk hold 2 blev nummer seks.

Kåringer:

Årets spiller: Karl Louis Sandgreen, Kâgssagssuk

Årets tekniker: Erni Tellesen, K-33

Årets fighter: Marco Geisler, B-67

Topscorer i GM: Ian Enoksen, K-33 med 11 mål

Årets hold:

Henrik Kristoffersen, K-33

Karl Louis Sandgreen, Kâgssagssuk

Marco Geisler, B-67ad

Ian Enoksen, K-33

Nukannguaq Martinsen, Kâgssagssuk

