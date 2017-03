Se billeder: GOG taber til tysk topmandskab

Før kampen i den imponerende Max-Schmeling-Halle var der to ubesejrede hold i EHF Cuppens Gruppe A. GOG og hjemmebanefavoritterne Füchse Berlin.

Efter Füche Berlins 37-29 sejr foran 5000 tilskuere er tyskerne nu gruppens eneste ubesejrede hold. Tre kampe seks point. GOG nummer to med fire point. De to sidste i Gruppe A franske Saint-Raphaël og slovenske RD Riko Ribnica er stadig uden point. De to bedst placerede efter kampene i grupperne går videre i turneringen.

Håndbold fest på tysk

5000 tilskuere på lægterne. Det gamle Chubby Checker hit Let’s Twist Again sammen med de mest populære tyske schlagere i højtalerne. Et topmotiveret tysk mandskab. Füchse Berlin ligger aktuelt nummer fire i den tyske bundesliga. Et GOG mandskab, der var kørt den lange vej med bus fra Sydfyn til Berlin for at spille håndbold. Det er ingredienser, der skal til for at lave en rigtig håndboldfest.

Desværre for fynboerne var overmagten for stor. Ikke mindst fysisk var tyskerne i en klasse for sig.

Bortset fra nogle dyre minutter i første halvleg, hvor Füchse Berlin kom foran med 13-5, var GOG godt med i det meste af kampen. 1. halvleg sluttede 17-12. I begyndelsen af 2. halvleg kom fynboerne mere og mere med. Nogle flotte kontramål, hvor Mark Strandgaard brillerede.

Nogle redninger i målet af landsholdsspilleren Frank Mikkelsen betød, at GOG pludselig kun var bagud med tre 18-15. GOG kunne dog ikke holde fast. Tyskerne viste, hvilket klassemandskab, de er. Det blev 28-19, 34-26 og så endte det hele med en overbevisende sejr til de tyske hjemmebanefavoritter på 39-29. Træner Jakob Larsen valgte i slutfasen, da kampen var afgjort at spare nogle af GOGs største profiler.

Prominente navne

Füchse Berlin råder over en stribe landsholdsspillere fra det meste af Europa. Danske Hans Lindberg, svenske Matthias Zachrisson, islandske Bjarki Már Eliasson, norske Robin Tønnesen, den kroatiske forsvarsspecialist Gojun Jakov og ikke mindst i målet tyske Silvio Heinevetter. Ikke mindre en 10 nationaliteter er der i tyskernes trup.

For GOGs Torsten var det gensyn med Max-Schmeling-Halle og med Füche Berlins mange trofaste fans. Torsten Laen har spillet fire år i klubben og er ikke blevet glemt.

Vi har lært meget

GOGs træner Jakob Larsen ser ikke nederlaget som den store katastrofe. I en samtale med Sermitsiaq.AG efter kampen siger Jakob Larsen blandt andet:

- Selv om vi tabte kampen, lærte vi rigtig meget. Et klassemandskab som Füchse Berlin kommer med et mægtigt tryk og alle spillerne har en fantastisk fysik. Nu har vi prøvet det og skal nok kunne gøre det bedre i returkampen.

Så forskellige verdner

Allerede i weekenden skal Füchse Berlin og GOG i kamp igen. Tyskerne skal hjemme møde Rhein-Neckar Löwen, der trænes af den kommende danske landstræner Nikolaj Jacobsen. GOG skal til Randers, hvor modstanderen er Randers HH.

Se billeder under denne tekst