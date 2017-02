Se billeder: GOG med europæisk succes

Først på udebane en overraskende 32-36 sejr over det franske storhold Saint-Raphaël Var Handball og lørdag aften hjemme i GOG Arena 32-27 over RD Riko Ribnica fra Slovenien i en kamp, hvor GOG især i 1. halvleg spillede rigtig flot.

Kampens gang

Der blev i kampens begyndelse brændt nogle meget store muligheder i begge ender af banen. De to målmænd slovenernes Perovsek Jost og GOGs Espen Christensen diskede op med den ene redning flottere end den anden.

Scoringerne kom dog i gang. Efter 3-3 trak hjemmeholdet fra. Det blev 8-5, 11-8 og 16-9. Slovenerne kunne i denne periode set ikke dæmme op for hjemmeholdets meget underholdende og flotte spil.

Kontraspillet var i højeste gear og de lidt mere tunge slovenske spillere havde stor problemer med at følge med. Ikke mindst sammenspillet mellem de to norske sølvvindere fra det netop afholdte verdensmesterskab i Frankrig Gøran Søgard Johannesen og Magnus Jøndal fungerede optimalt.

Pausestilling 19-10.

Mere med efter pausen

Slovenerne kom ud efter pausen med god energi. Nu skulle der bestilles noget.

De spillede meget kontant og til tider lidt brutalt i forsvaret. GOG spillerne slog sig på modstanderne og det hurtige spil fra 1. halvleg blev slået i stykker. Ganske langsomt begyndte RD Riko Ribnica at hale ind på GOGs forspring.

24-17, 26-21 og med 10 minutter tilbage af kampen 29-24. Det blev 30-26 med fire minutter igen. Da de to russiske dommere fløjtede kampen af stod der 32-27 på måltavlen og så kunne sejrssangen igen blive sunget.

Tobias Møller var topscorer med ni mål heraf hele syv på straffekast. Landsholdsmålmanden Frank Mikkelsen var på banen for GOG i en periode i 2. halvleg.

Tilfredshed i GOG-lejren

Træner Jakob Larsen var selvsagt meget tilfreds med de to point. Fire point i den svære pulje efter de to første kampe er mere end godkendt.

Søndag eftermiddag tørner de to andre hold i puljen Füchse Berlin og Saint-Raphaël sammen i Berlin. Nummer et og nummer to i gruppespillet fortsætter i kvartfinalen.

- Vi vandt på en utrolig koncentreret indsats i 1. halvleg. Desværre kommer vi lidt i problemer i 2. halvleg, da de begynder at spille endnu mere kontant, sagde Jakob Larsen til Sermitsiaq.AG efter kampen og fortsatte:

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer på hårdt arbejde i returkampen i en fyldt hal i Slovenien, hvor der sandsynligvis vil blive spillet endnu mere med musklerne, end det vi så i dag.

Akutaaneq Kreutzmann på besøg i GOG Arena

GOG skal spille to kampe i den kommende uge. Torsdag pokalkamp i København mod IF Stadion fra 2. division og lørdag kommer Ribe-Esbjerg HH med Akutaaneq Kreutzmann til Sydfyn.

For begge klubber er der meget vigtige point på spil i kampen om at komme med i slutspillet.

Se billeder under denne tekst