Se billeder: Franskmænd vandt sneskulpturfestival

Og dermed blev den bedste gruppe i Sneskulpturfestival 2017 franskmændene, der overvintrer på deres båd en gå tur udenfor byen.

Den anden bedste gruppe blev 1. SU fra GUX Aasiaat, og Sømandshjemmet vandt den tredje plads.

I år har dommerne lagt vægt på, at skulpturerne har islæt med den grønlandske kultur som udgangspunkt, og at det skal være nemt for børn at kravle op på skulpturerne eller sidde på dem, eller komme ind i dem ligesom Igloo’en eller Den siddende isbjørn.

De tre bedste sneskulpturer fik tildelt diplom fra GUX Aasiaat og pengegaver fra kommunen på 1.300, 900 og 600 kroner.