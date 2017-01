Se billeder: Fotoudstilling i Italien

Billeder fra Grønland udstilles i den italienske by, Venedig.

Udstillingen er samlet på 120 værker – fanget af tre fotografer. Ud over Carsten Egevang er det de verdenskendte fotografer italieneren Paolo Solari Bozzi og Ragnar Axelsson fra Island, der udstiller deres fotos.

Fællestemaet for udstillingen er klimaændringerne i Arktis. Gennem fotos fra Grønland, Island og Sibirien skildres dagligdagslivet for lokalbefolkningen, samt livsbetingelserne for dyrelivet.

- Jeg føler det er mere vigtigt end nogensinde at gøre omverdenen opmærksom på effekten af klimatiske ændringer. Den globale temperaturstigning betyder fundamentale ændringer for både dyr og mennesker, og vinteren 2016/17 har været helt ekstrem varm, ikke bare i Grønland men også i resten af Arktis, siger Carsten Egevang.

Stor interesse

Han oplyser, at interessen for udstillingen har været stor i Venedig.

- I går (lørdag red.) var der et velbesøgt pressemøde, og under åbningen af udstillingen for særligt indbudte gæster, var det tre etager høje galleri Casa dei Tre Oci fyldt til bristepunktet.

- Jeg er meget stolt og beæret over at det er mine billeder der får lov til at repræsentere Grønland i udlandet. Rammerne for en fotoudstilling her i Venedig er fuldstændig unikke. Dels er Venedig et af Europas kulturelle midtpunkter, og dels er galleriet fantastisk velegnet til udstillinger af denne type, fortæller Egevang.

Se billeder under denne tekst