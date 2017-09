Se billeder: Food festival i Nuuk

Madfestivallen blev lørdag åbnet, hvor begivenheden finder sted i Godthåbhallen i Nuuk.

Det er for fjerde gang, at festivallen afholdes, og det er Sermersooq Business Council der står bag arrangementet.

Der bliver masser af muligheder til at smage, købe og sælge og blive inspireret til at spise grønlandske produkter og bruge grønlandske produkter i madlavningen.

Formålet med food festivallen er at iværksættere og producenter møder hinanden og skaber et netværk, dels at inspirere byens borgere til at bruge fl ere grønlandske varer i madlavningen.

Ud over smagsoplevelserne er der underholdning med musik og konkurrencer og

madlavning i køkkenet på scenen.

Food festivallen slutter i dag, søndag.

Se billeder fra Food Festival under denne tekst