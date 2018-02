Se billeder: Fire nye retsbygninger taget i brug

Landets fire kredsretter Kujalleq Kredsret, Sermersooq Kredsret, Qeqqata Kredsret og Qaasuitsup Kredsret er alle flyttet ind i nye retsbygninger, efter at de nye retsbygninger, efter opførelse, er blevet overdraget til Bygningsstyrelsen, der ejer statens bygninger her i landet.

Den sidste taget i brug i januar

I januar kunne Retten i Grønland pakke flyttekasserne ud i den nybyggede retsbygning i Ilulissat.

- Med den seneste overdragelse er fire nye retsbygninger i de fire største byer, Nuuk, Ilulissat, Qaqortoq og Sisimiut, nu alle afleveret og taget i brug. De nye kredsretter er opført på baggrund af en reform af retterne i Grønland i 2010, skriver Bygningsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I Nuuk er retsbygningen blevet ombygget og udvidet til over det dobbelte areal med en fløj med retslokaler og en fløj med kontorfunktioner og kantine. De tre andre retsbygninger er nybyggerier.

Grønlandsk byggeskik

Kredsretterne er tegnet af Erik Møller Arkitekter i samarbejde med Masanti:

- Det var vigtigt for os, at bygningerne fik et ensartet, genkendeligt og enkelt udtryk. Materiale og farvevalg er valgt ud fra grønlandsk byggeskik og håndværksmæssige traditioner. Den røde farve er kendetegnende for retsvæsnet i Grønland, ligesom der er tradition for at bygge husene i træ, fortæller Per Bjørnskov, der er projektleder i Bygningsstyrelsen.

Udsmykket af grønlandske kunstnere

De fire nye retsbygninger er udsmykket af de to grønlandske kunstnere Gukki Nuka og Jukke Rosing, som i samarbejde har udsmykket bygningerne med keramik- og fotokunst med motiver fra Grønland og i overensstemmelse med rettens værdisæt.

Bygningsstyrelsen har ca. 60 ejendomme i Grønland, der huser domstolene, politiet og Rigsombuddet.

