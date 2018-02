Se billeder: Doris mødte OL-atleter

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Doris J. Jensen har netop afsluttet sin rejse til Sydkorea, i dagene 9.-12. februar. Her har hun mødt OL-atleter, Danmarks ambassadør i Sydkorea og minister kolleger.

Gode ambassadører

- Jeg er utrolig glad og stolt over at kunne støtte jer her i PyeongChang. I er gode ambassadører for Grønland og er ’frontfigurer’ for mange børn og unge. Jeres meget store indsats har resulteret i jeres deltagelse i OL, sagde Doris J. Jensen blandt andet til de to OL-atleter fra Grønland.

På mødet deltog også Danmarks ambassadør i Sydkorea Thomas Lehmann og formand for Danmarks Skiforbund Anna Harboe.

Grønlandsk kunst i Sydkorea

Efterfølgende oplyste ambassadør Thomas Lehmann, at Danmark og Korea i 2019 har et kulturår sammen og vil her inkludere kunst og udstillinger fra Grønland.

Doris J. Jensen er positivt indstillet på at sende grønlandsk kunst til Sydkorea.

- Vi må udnytte muligheden her. Vi må brande vore kunstnere i udlandet. Det gavner ikke alene kunstnere. Hver kunstnerisk input i udlandet åbner flere muligheder for kunstnere, også interessen for og viden om vores land vil blive større ved det, mener Naalakkersuisoq for Kultur.

Officiel reception

Doris J. Jensen blev inviteret til den officielle reception som Sydkoreas minister for Kultur, Sport og Turisme DO Jong-whan afholdte. Her mødte hun sine kollegaer og er glad for den store opmærksomhed fra ministrene.

Flere ministre var interesseret i Grønlands idrætspolitik, blandt andet den nye islandske minister.

- Jeg har lovet den nye islandske minister for uddannelse, kultur og forskning Lilja D. Alfredsdottir at mødes med hende på et senere tidspunkt. Her skal vi tale mere om samarbejdsmulighederne, siger Doris J. Jensen.

