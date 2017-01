Se billeder: Årets sidste fodboldkamp

Det hører til de helt fast traditioner, at GSS af NûK skal spille årets sidste fodboldkamp inden fejringen af nytåret for alvor kan sætte ind.

Og den tiltagende blæst i går kunne naturligvis heller ikke stoppe den hyggelige begivenhed, der som altid blev spillet i bymidten i Nuuk i Arsiffik.

Holdene havde da også sørget for at have lidt styrkende med.

Kampen endte uafgjort 4-4, så begge hold kunne på sin vis erklære sig som vindere.

