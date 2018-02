Se badmintonlandsholdet spille live

Europamesterskaberne i badminton for hold starter i dag, tirsdag, i den russiske by Kazan. Her deltager Grønlands badmintonlandshold for første gang.

Det er ikke alle kampe der bliver transmitteret live på nettet, men det er muligt at følge med i livescore og se point, mens kampene spilles. Du kan følge med i livescore her.

Tabt mod Hviderusland

De grønlandske kvindelandshold med Sara Lindskov Jacobsen, Celia Villebro Rasmussen, Milka Brønlund og Nina Høegh Møller har allerede spillet deres første kampe, hvor de spillede mod spillere fra Hviderusland. De har alle tabt deres kampe.

Se resultaterne fra kvindelandsholdets kampe her.

Mændene spiller mod Slovakiet

Herrelandsholdet med Taatsiannguaq Pedersen, Toke Ketwa-Driefer, Jens-Frederik Nielsen og Bror Madsen skal i dag spille mod spillere fra Slovakiet. De første kampe starter omkring klokken 14.00 grønlandsk tid.

Det grønlandske herrer er kommet i gruppe med England, Ungarn og Slovakiet, mens kvinderne har trukket Bulgarien, Frankrig og Hviderusland.

Du kan følge med i kampene live her.

