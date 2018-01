- Jeg savner Nuuk, men jeg kan ikke flytte hjem

‘Jens’ er født og opvokset i Nuuk. Begge hans forældre er grønlændere. Han er uddannet elektriker. I 2012 valgte han at flytte til Danmark.

- Jeg havde ikke noget valg, jeg kunne ikke finde arbejde i Nuuk, og det var dyrt at bo der, siger han til Sermitsiaq.AG.

- Enten inde eller ude

Baggrunden for, at det var svært for ham at finde job var, at havde siddet på Anstalten. Af samme grund ønsker han at være anonym. Han mener dog ikke dommen, var den eneste årsag til, at han ikke kunne finde et job.

- Der var andre uden en ren straffeattest, der havde et arbejde, siger han.

Så han sad tilbage med en fornemmelse af, at han var uden for det gode selskab.

- Det er som om man enten er inde eller ude, forklarer han.

- Har ikke dyrket de 'rigtige' forbindelser

Også 'Anders' nævner indspisthed på jobmarkedet som en af grundene til, at han og familien nu flytter fra Grønland. 'Anders' er født i Danmark, men opvokset i Nuuk og opfatter sig som Nuummioq.

Han har en høj uddannelse, og har også i en periode boet ude i den store verden. Han har et udmærket job, men føler, at han ikke kan komme videre.

- På jobfronten er der for meget kammerateri. Jeg er ellers en rimeligt velanset person her i Nuuk, men har aldrig dyrket de 'rigtige' forbindelser, siger han til Sermitsiaq.AG. 'Anders' siger, at han blev frasorteret fra ledende stillinger, fordi han ikke har den rigtige partifarve.

Der er dog også andre grunde til at familie nu flytter.

- Mulighederne for uddannelse for vores børn er simpelthen bedre andre steder. En har nogle udfordringer, og hverken skolesystemet eller sundhedsvæsnet her i Grønland er godt nok udrustet til at hjælpe, siger han.

'Anders' ønsker at være anonym af hensyn til den resterende tid familien bor i Nuuk.

Danmark er ingen dans på roser

Da ‘Jens’ flyttede til Danmark måtte han sande, at det heller ikke ligefrem blev nogen dans på roser. Også her havde han svært ved at finde arbejde, og de første fem år havde han udelukkende vikarjobs afbrudt af perioder på kontanthjælp.

- Man møder mange fordomme mod grønlændere, når man søger job i her i Danmark, forklarer.

Føles ikke som hjemme længere

I den tid har han ofte været ved at fortryde sit skridt med at flytte til Danmark.

Men nu er det langt om længe lykkedes ham at finde et fast arbejde. Alligevel tænker han fortsat hyppigt på sit hjemland.

- Jeg savner fortsat Nuuk, men alligvel kan jeg ikke flytte hjem, siger han.

Han har nemlig to gange besøgt Nuuk, og begge gange måtte han sande, at det ikke længere var hans hjem.

- På overfladen var alle flinke og venlige, men alligevel følte jeg ikke for alvor at jeg var velkommen, forsøger han at forklare følelsen.

Både Jens' og Anders' rigtige navn er redaktionen bekendt.