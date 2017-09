Saudi-Arabien tillader kvinder at køre bil

Saudi-Arabiens konge har udstedt et dekret, som tillader kvinder at køre bil, oplyser tv-stationen al-Arabiya.

- Det royale dekret vil implementere ændringer i trafiklovgivningen - deriblandt en lov om udstedelse af kørekort til både mænd og kvinder, skriver nyhedsbureauet Saudi Press Agency og andre statslige medier.

Dekretet fra kong Salman siger, at der inden for 30 dage skal være oprettet et ministerielt organ, som skal rådgive på området, og at en ny lov skal være implementeret i juni 2018.

Saudi-Arabien var frem til tirsdag det eneste land i verden, som forbød kvinder at køre bil.

Der har i de seneste år været gennemført en del protestaktioner mod forbuddet. Også på de sociale medier har der bredt sig et krav om reformer på området.

Blandt andet gennem Twitter er der spredt budskaber om, at kvinder burde sidde bag rattet, og blandt andet har kvindeaktivister lagt både fotos og videoklip ud på YouTube med saudiarabiske kvinder, der trodser magthaverne og kører bil.

En del kvinder er blevet idømt bøder eller fængselsstraffe for at have trodset lovgivningen, og menneskerettighedsgrupper har i en årrække ført kampagner for at få ændret færdselsloven i det konservative, arabiske land.