Satellitstation kan være del af kinesisk GPS-system

I maj i år blev et samarbejde om en kinesisk satellitmodtagerstation lanceret i Kangerlussuaq.

Planerne om dette samarbejde er de seneste uger blevet afdækket i AG.

Samarbejdet er blevet lanceret som et videnskabeligt samarbejde mellem Naturinstituttet og de kinesiske partnere. Hvis satellitstationen bliver en realitet kan Naturinstituttet af den vej få adgang til ellers kostbare satellitbilleder, som blandt kan være værdifulde ved overvågningen af klimaforandringerne.

Strategiske interesser

Det er den kinesiske polarforsker Cheng Xiao, der er drivkraften bag projektet. Og han lægger ikke skjul på, at han ud over forskningen også har Kinas strategiske interesser for øje.

- Jeg bedriver selv polarforskning, og opbygningen af en polar magt er en vigtigt del af opbygningen af en sømagt, siger Cheng Xiao ifølge bloggeren Jichang Lulu til hjemmesiden youth.cn.

GPS-system

Meget peger i retning af, at det er tanken, at satellitmodtageren i Nuuk skal forbindes til den kinesiske udgave et GPS-system, Beidou-2. Det vurderer den førende Kina-ekspert Anne-Marie Brady overfor AG.

Bloggeren Jichang Lulu noterer sig i den forbindelse, at en tidligere direktør for Beidou-selskabet, BDStar Navigation var på talerlisten ved lanceringen i Kangerlussuaq. Selskabet var oprindelig del af militæret, men blev siden privat.

Kan bruges militært

Anne-Marie Brady fastslår, at Beidou kan bruges både civilt og militært.

- Det gælder for eksempel kommandostruktur, når man har soldater i felten – de har brug for helt præcis positionering og kommunikation. Det samme gælder missilstyringssystemer og detektion – skulle USA affyre missiler mod Kina, vil de flyve over Arktis, og det samme vil missiler, Kina affyrede mod USA. Her er der brug for et velfungerende polart satellitnetværk, og for at få det, skal de have arktiske og antarktiske satellitmodtagerstationer, siger hun til AG.

