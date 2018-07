Sarfannguits fremtid er sikret

Redaktionen Søndag, 15. juli 2018 - 08:53

Der er forventning og spænding blandt borgerne i bygden Sarfannguit om turismeaktivitet i de kommende år, nu hvor Sarfannguit, der ligger i kulturlandskabet Aasivissuit Nipisat er optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Kulturhistorien om inuits jagtområde, der den dag i dag eksisterer og udvikles i bygden, kan nu tilbydes som oplevelse for kommende turister.

I gang med planer

– Vi er så småt gået i gang med planer om at udvikle turismen i vor bygd, som ellers ikke har eksisteret for turister. Vi vil gerne oprette en turistafdeling med en ansat, der kan planlægge oplevelser om vinteren, og guide turisterne, der kommer til vor bygd og fortælle om vor historie. Desuden er vi interesseret i, at der laves overnatningsmuligheder, så passagerer på Sirius bådcharter kan blive i bygden og opleve fisker- og fangererhvervet ved at tage på ture med lokale fiskere, siger bygdebestyrelsesformanden Paarnannguaq Jonathansen, der har holdt møde med UNESCOs komite for verdensarv, da de var i bygden for at fortælle om effekten ved optagelsen på verdensarvslisten, der blandt andet medfører øget turisme, og at kulturen og bygden bevares.

- Vi er utroligt glade for, at vor bygd er kommet med på UNESCOs Verdensarvsliste. Det betyder, at vor bygd og vor fisker- og fangerkultur, som vi har i dag, sikres og bevares for fremtiden, siger Paarnannguaq Jonathansen.

