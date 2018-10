Saras sidste tale

Walter Turnowsky Onsdag, 31. oktober 2018 - 16:25

På mandag udtræder den nu tidligere IA-formand Sara Olsvig fra Inatsisartut og forlader politik.

I dag var hun så for sidste gang på talerstolen for at præsentere et forslag om, at Naalakkersuisut senest til efterårssamlingen 2019 pålægges at udarbejde en national handlingsplan målrettet mod at nedbringe omsorgssvigt af børn og unge.

- Jeg er glad for, at det netop er om dette forslag jeg er på talerstolen for sidste gang, skriver Sara Olsvig i en kort meddelelse.

Det er børnetalsmand Aviâja Egede Lynge, der gentagne gange har efterlyst sådan en handlingsplan.

- Vi har i en årrække haft stor fokus på børn og unge, i skiftende Naalakkersuisut. Det er godt, og det skal fortsætte. Men vi skal gøre det bedre, sagde Sara Olsvig i sin tale.

- Tallene taler deres tydelige sprog. Ifølge redegørelsen om sagstal på børne- og ungeområdet udarbejdet af Naalakkersuisut i 2017 er der fortsat alt for store sagsbunker hos de enkelte sagsbehandlere i kommunerne, men endnu mere bekymrende viser tallene, at mange børn fortsat omsorgssvigtes af deres forældre.

Der var bred opbakning Inatsisartut til forslaget.

Og den nyudnævnte naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggender, Martha Abelsen (S) tog godt imod forslaget.

- Det er opløftende at se den brede opbakning til en sådan handlingsplan, sagde hun i sine afsluttende bemærkninger, sagde hun i sine afsluttende bemærkninger.

- Det giver mig stor lyst til at gå i gang med mit arbejde.

Sara Olsvig (IA) lagde i sin tale vægt på, at en sådan handlingsplan ikke skal begrænses til enkelte departementer.

- En national handlingsplan, hvor man fra Naalakkersuisuts side sætter sig sammen, alle departementer uden undtagelse, og gennemarbejdet bliver enige om, at tiltag og koordinering er af stor vigtighed for, at vi får succes med at forebygge socialt udsathed og omsorgssvigt af børn.

I sin afsluttende bemærkninger sagde Sara Olsvig, at hun er lidt rørt over situationen.

Og hun gentog, at hun er glad for, at hun netop med dette emne er på talerstolen for sidste gang. Hun er glad for at der er bred opbakning til forslaget.

Man så var hun alligevel sig selv tro, og formanede hendes snart forhenværende kollegaer om at gå fra brandslukning og til forebyggelse, samt at få en børnepolitik på tværs af alle sektorer.

Samtlige partier bakkede op om forslaget under første behandlingen.