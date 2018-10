Saras exit: - Et tab for os som mennesker, som land og særligt for kvinder i politik

Walter Turnowsky Tirsdag, 30. oktober 2018 - 08:34

Forståelse for Sara Olsvigs personlige valg og ærgrelse på grønlandsk politiks vegne, det et den gennemgående tone i kommentarerne, efter at Sara Olsvig i går meddelte, at hun har fået nok af politik, som den ser ud i dag.

- Assaa ajoq, med en grædende emoji efter sammenfatter én, det der formentlig er manges spontane reaktion.

- Det er trist og meget forståeligt. Tak for fin afslutning og held og lykke med dit fremtidige arbejde, lyder det fra en anden

Andre peger på, at hendes kritik af den politiske kultur bør tages særdeles alvorligt.

- Den nuværende politiske arena er ikke for mennesker som dig Sara, alt alt for usmageligt og uprofessionelt, hvor folk kaster med mudder mod hinanden, i stedet samarbejde, lyder en kommentar.

IA's medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, Inge Olsvig Brandt mener ligeledes, at det politiske liv kan trænge til et serviceeftersyn.

- Det giver stof til eftertanke. Når en stærk politiker med integritet og stor politisk faglighed, trækker sig, så er der absolut en grund til, at vi alle stopper op og evaluerer måden vi behandler hinanden på, i vores samfund, og på det politiske plan.

Næstformand i Samarbejdspartiet, Tillie Martinussen skriver, at hun kommer til at savne Sara Olsvig.

- Det er en kæmpe kapacitet der nu trækker sig fra politik. Hvor er det et tab for os som mennesker, som land og særligt for kvinder i politik. Vi respekterer fuldt ud Saras beslutning, men er kede af, at den må træffes på dette grundlag. Øv.

- Vi ønsker Sara Olsvig god vind i al tid fremover, og takker hende for hendes fantastiske arbejde - også for at inkludere os som mindretal i udvalg, sagligt og redeligt, og at være en stemme som har råbt højt og længe om inklusion af alle, også mindretal og kvinder i undertal, skriver hun.

Hendes kommentar får opbakning fra IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen og Kristjana Gudmundsdóttir Motzfeldt.

Den tidligere formand for Nuummi Inuit Ataqatigiit, Vivi Vold er endnu tydligere i sin kommentar til mændene ved magten.

- Jeg er dybt bekymret for vores magtkorrumperede og mandsdominerede politiske scene som du nu forlader. Du har vist hvordan det bør gøres - og standarden er simpelthen for lavt - og nu bliver den endnu lavere, skriver hun på facebook.

Sara Olsvig er ikke den første kvindelige profil fra Inuit Ataqatigiit, der har forladt politik i løbet af seneste år. Den tidligere naalakkersuisoq for finanser Maliina Abelsen forlod Inatsisartut efter valget i 2013. Det tidligere folketingsmedlem og medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen trak stikket i 2015. Og det profilerede medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen forlod først IA og i 2016 også Inatsisartut.

Fra Sara Olsvigs tidligere kollega i Folketinget, Enhedslistens Line Barfod kommer der også en hilsen.

- Kære Sara Tak for din store indsats gennem mange år. Jeg har sat stor pris på samarbejdet med dig og din ordentlige måde at være politiker på. Forhåbentlig kan det være med til at inspirere andre, skriver hun.