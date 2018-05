Sara: Jeg bliver på posten

Walter Turnowsky Onsdag, 09. maj 2018 - 11:27

Trods et gedigent valgnederlag og udsigten til fire år på oppositionsbænken, så har Sara Olsvig ikke tænkt sig, at trække sig som formand for Inuit Ataqaitigiit.

Det skriver AG.

Politisk analytiker Sten Lund har overfor AG vurderet, at valgnederlaget og det efterfølgende tab af regeringsdeltagelsen kan skabe uro i baglandet.

LÆS OGSÅ: Formandsopgør på vej hos IA?

Men Sara Olsvig mener, at hun - ind til videre - sidder fast i sadlen.

-Jeg er formand i dag og i morgen. Vi har først landsmøde i 2020, hvor der skal tages fornyet stilling til den slags, siger hun til AG.

Læs mere om IA-formandens vurdering af situationen i AG: