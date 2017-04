Sara: Vi vandt på at være sobre

IA-formand Sara Olsvig fortæller, at IA allerede i løbet af natten indledte forhandlinger med de andre partier om de betydningsfulde poster.

- I de to kommuner, hvor IA har fået flest stemmer (Kommuneqarfik Sermersooq og Qaasuitsup Kujalleq, red.) er det vores plan at gennemføre brede forhandlinger. Fremgangsmåden er almindeligvis den, at det er det største parti, der leder forhandlingerne, og den forventer vi vil blive fulgt. Vi er spændte på, hvordan det vil forløbe, siger Sara Olsvig.

Partiformanden venter på den endelige mandatfordeling, før hun vil komme med en mere dybdegående analyse af resultatet. Hun er glad for fremgangen på tre procent, men ikke overrasket.

- Vi havde forventet at gå frem. Vores mange dygtige kandidater til kommunalbestyrelserne og bygdebestyrelserne har gjort et imponerende stykke arbejde. De har ført en sober og troværdig valgkamp.

- For os har det ikke handlet om mudderkastning, men om at have fokus på de vigtige emner, ikke mindst at få øget nærdemokratiet i alle bosteder i landet.

- Samtidig er vi som parti i stand til at præstere vælgerne for en sammenhængende politik med det arbejde, der både udføres lokalt og i Naalakkersuisut og Inatsisartut, siger Sara Olsvig.

Flere valg?

En meningsmåling viste for nylig, at IA vinder frem landspolitisk. Og nu har partiet altså høstet en fremgang i kommunerne. Spørgsmålet er, om det giver partiformanden blod på tanden i forhold til at søge mod et Inatsisartut-valg i utide og indkassere en mulig vælgergevinst og overhale Siumut som landets største parti?

- Nej. Vi har fokus på, at der nu skal skabes ro i samfundet. Kommunerne skal have tid til at konstituere sig, og vi skal sikre, at de to nye kommuner i nord får en god overgangsperiode, så det hele er på plads fra januar 2018.

Naalakkersuisut skal selvfølgelig også medvirke til det arbejde, svarer Sara Olsvig.

- Hvorfor tror du, at Siumut går tilbage med seks procent?

- Det vil jeg lade andre om at vurdere, lyder det korte svar fra IA-formanden.