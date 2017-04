Sara Olsvig tager dyb afstand fra aggressiv FB-opdatering

Naalakkersuisoq Sara Olsvig og generalsekretær i UNICEF Danmark, Steen M. Andersen, tager dyb afstand fra en ansats statusopdatering på Facebook kort tid før påske. Sara Olsvig og Steen M. Andersen er samarbejdspartnere i det grønlandske børnerettighedsfremmende projekt NAKUUSA.

Debat på Facebook: Lær dog det grønlandske sprog

- Vi skal i en positiv tone opfordre alle børn til at lære flere sprog. Vi har alle ret til at udtrykke vores holdninger, men jeg opfordrer til, at debatten - uanset om den foregår på Facebook eller andre steder – holdes på et sagligt niveau, siger Sara Olsvig i en pressemeddelelse.

Lær dog sproget

Det var Najaaraq Müller, der til daglig er ansat ved NAKUUSA, der før påske fik sindene i kog og i en artikel fik en del af Sermitsiaq.AG's læsere til tasterne. I sin opdatering, der siden er blevet fjernet, skrev hun blandt andet:

- Kan slet ikke fatte dansktalende grønlænderers tudefjæs om, at de ikke føler sig velkomne her.

Senere i opdateringen skrev hun:

- De er født i den rødeløber her i landet:, så hvorfor kræve noget mere?! Lær dog sproget!!!

Varetager og arbejder for ALLE børn

Statusopdateringen får Steen M. Andersen fra Unicef til at sige:

- I UNICEF, og herunder NAKUUSA, arbejder vi for at fremme rettighederne som nedskrevet i FNs Børnekonvention. Vi kan ikke understrege nok, at NAKUUSA varetager interesser og arbejder for ALLE børn i landet – uanset sprog, køn, social status, religion og kultur, siger Steen M. Andersen.

Sermitsiaq.AG er i gang med at finde ud af, om episoden får nogle konsekvenser for den ansatte Najaaraq Müller.