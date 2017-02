Sara Olsvig på større rundrejse

- Jeg finder det meget vigtigt at komme rundt i landet og besøge sagsbehandlere, døgninstitutioner og familiecentre for, at få input til de tiltag, som Naalakkersuisut arbejder på. Dialogen med medarbejdere på socialområdet og borgere, som kommer i kontakt med socialområdet, besidder nemlig en uvurderlig viden, som vi politikere skal inddrage i arbejdet med at skabe forbedringer, fastslår hun i en pressemeddelelse.

Efter en weekend, hvor Sara Olsvig deltog i sit partis landsmøde og blev genvalgt som formand, går turen til følgende byer:

Ilulissat

Upernavik

Uummannaq

Qeqertarsuaq

Qasigiannguit

I forbindelse med besøgene vil der være borgermøder, institutionsbesøg, besøg på socialkontorer, familiecentre mv, oplyses det.