Sara Olsvig: Råd for Menneskerettigheder skal styrkes

Lovforslaget, som har været sendt i høring, indeholder elementer som Grønlands Råd for Menneskerettigheder selv har peget på, for eksempel færre medlemmer og eget sekretariat:

- De vigtigste formål med loven er at styrke rådet og at gøre det mere uafhængigt, siger Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsenog, Sara Olsvig (IA) og fortsætter:

- Vi er glade for de mange høringssvar, som viser, at der er et stort engagement omkring rådets arbejde og derfor pågår der aktuelt et arbejde med at udarbejde det endelige lovforslag på baggrund af høringssvarene. Heri vil der være taget højde for en række af de kritikpunkter interessenterne har rejst i høringssvarene.

Læs også: Offentlig høring om justitsområdet i Folketinget

Læs også: Grønland klager over Danmark til tre FN-organer

Baggrunden for lovforslaget er to evalueringer, en intern og en ekstern, som peger på behov for nogle lovgivningsmæssige ændringer for at styrke Rådet og sikre at det gøres mere uafhængigt.

- Et helt konkret eksempel på, at der er blevet lyttet til høringssvarene er at der i det endelige lovforslag ikke indeholder et forslag om at Naalakkersuisut udpeger rådets formand. Her bibeholdes den nuværende praksis, hvor rådet selv udpeger sin formand. Derudover vil en række af de andre kritikpunkter imødekommes, skriver Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.